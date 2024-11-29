Вице-спикер парламента Грузии требует отставки сотрудников МИД, осудивших отказ от евроинтеграции
Вице-спикер парламента Грузии Нино Цилосани призвала уйти в отставку сотрудников МИД, выступивших против решения правительства о фактической приостановке вступления страны в Евросоюз.
«Если вы работаете в Министерстве иностранных дел, для вас должно быть главным не слово «иностранный», а собственное! Собственная страна должна быть главной!» — написала Цилосани на своей странице в Facebook.
Она назвала действия сотрудников МИД «совершенно отвратительными».
По оценке Цилосани, они поступились интересами собственной страны, «будто бы ради Евросоюза».
«После этого фарса будет более убедительно, если вы покинете свои должности и зафиксируете ваши главные ценности», — подчеркнула вице-спикер парламента.
В четверг до полусотни сотрудников МИД Грузии выступили с заявлением против решения правительства заморозить евроинтеграцию, назвав его не соответствующим стратегическим интересам страны и противоречащими Конституции. Они предупредили, что это может привести к изоляции Грузии и упущению исторической возможности вступить в ЕС. К настоящему моменту число подписантов увеличилось почти до сотни.
Источник: Новости Грузия