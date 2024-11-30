В Баку задержаны подозреваемые в угоне автомобилей

Полиция задержала угонщиков автомобилей в Ясамальском и Абшеронском районах.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Азербайджана.

В ночь на 29 ноября в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля марки KIA на территории Ясамальского района. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 26-го отделения Ясамальского районного управления полиции (РУП), был задержан подозреваемый 28-летний Т.Салахов.

Между тем в результате другого расследования, проведенного сотрудниками Абшеронского РУП, в поселке Дигях был задержан подозреваемый в угоне автомобиля марки KIA с территории города Хырдалан 28-летний С.Айдынов.

По обоим фактам ведется расследование.