Турецкий ученый по итогам COP29 призвал к незамедлительным и решительным шагам по борьбе с климатическим кризисом

Новые Определяемые на национальном уровне вклады (ОНУВ) государств по борьбе с климатическим кризисом, которые будут обнародованы в 2025 году, должны предполагать максимально амбициозные цели.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, данную мысль в беседе с журналистами высказал руководитель Центра изучения климатических изменений и реализации экологической политики Университета Богазичи (Стамбул) профессор Левент Курназ, принимавший участие в COP29 в Азербайджане.

По его словам, самой большой преградой на пути борьбы с климатическим кризисом остается добровольный характер усилий в данном направлении. «Никто не обязывает государства к активному вкладу в борьбу с климатическим кризисом, поэтому тема ограничения глобального потепления на уровне 1,5 градуса Цельсия уже не актуальна», - сказал ученый.

Глава центра пояснил, что планка, указанная в Парижском соглашении, превышена. «Речь идет о совместных шагах по недопущению повышения глобальной температуры на уровне 4 градусов», - отметил он.

По мнению профессора, ОНУВ государств даже в случае их полного выполнения могут остановить потепление лишь на уровне 3 градусов и это самый позитивный сценарий.

Левент Курназ заметил, что ответная реакция окружающей среды на снижение парниковых выбросов в атмосферу также не отвечает ожиданиям ученых. «Восстановление происходит медленней», - констатировал он, заметив, что текущий год станет самым жарким за историю измерений.

Эксперт не исключил, что в случае сохранения текущих темпов изменения климата, часть Турции войдет в зону, где жизнь станет очень сложной. «В нашу страну прибудут десятки миллионов климатических мигрантов. Все это требует незамедлительных и решительных шагов», - подчеркнул ученый.