Турция заявила, что не участвует в боях в сирийском Алеппо

Турция не участвует в столкновениях в сирийском Алеппо, хотя и принимает меры предосторожности, заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, передает газета Yeni Şafak.

«Мы будем избегать действий, которые могут спровоцировать новую волну миграции. <...> Мы никогда не позволим террористической структуре в Сирии стать государством», — сказал глава турецкого МИД.

Фидан добавил, что США «поддерживают жизнь террористических групп в регионе», без этой поддержки те не продержались бы и трех дней.

Сегодня группировки контролируют более 40% западных кварталов города. Правительственным войскам приказали «осторожно отступать» из основных районов, власти Алеппо закрыли аэропорт и все ведущие в город дороги, писал Reuters.

Боевики начали наступление в среду, 27 ноября. Они вернулись в Алеппо впервые за восемь лет — с конца 2016 года, когда армия Сирии при поддержке России освободила город. C тех пор тот не подвергался атакам.

Нынешняя эскалация стала крупнейшей с 2020-го: тогда стороны договорились о прекращении огня при посредничестве России и Турции.

Источник: РБК