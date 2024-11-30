Мятежный архиепископ Галстанян предложил начальнику Генштаба ВС Армении встретиться

Архиепископ Баграт Галстанян, возглавляющий протестное движение «Тавуш во имя родины», в прямом эфире обратился к начальнику Генштаба ВС Армении Эдварду Асряну и пригласил его на встречу, сообщает Sputnik Армения.

«Прямо сейчас я направляю открытое приглашение начальнику Генерального штаба Вооруженных сил и приглашаю его на встречу, он бы сообщил, что происходит сегодня на границах, передал информацию либо мне, либо, если имеет желание, нашему народу. И это, в первую очередь, его обязанность», - сказал лидер движения.

Он подчеркнул, что если начальник Генштаба никак не отреагирует на призыв, это будет означать, что его банально интересуют лишь власть и деньги.

«Мы верим, что понятие чести офицера еще окончательно не умерло. Ждем реакции», - заключил он.

Баграт Галстанян заверил, что движение продолжает свой путь, «борьба» идет по плану.

Напомним, что Галстанян с апреля вел активную деятельность в Тавушской области, затем в Иреване и в различных областях Армении, требуя отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Активность митингов вместе с популярностью самого Галстаняна снизилась после столкновений у здания Национального собрания 12 июня. После некоторого перерыва 22 сентября движение, которое переименовалось в «Священную борьбу», провело собрание, а 2 октября митинг, на котором священник пообещал, что его борьба будет продолжаться до тех пор, пока Пашинян не будет отстранен от власти.