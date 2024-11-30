В ООН назвали число палестинцев, покинувших свои дома за последние недели

Свыше 130 тыс. жителей северной части Газы были вынуждены покинуть свои дома в течение последних недель.

Об этом заявил глава Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ Филипп Лаззарини.

"В связи с продолжающейся военной операцией на севере Газы около 130 тыс. человек были вынуждены покинуть свои дома в течение последних семи недель", - приводятся его слова в докладе представительства ооновского Управления по координации гуманитарных вопросов на оккупированных палестинских территориях.

Источник: ТАСС