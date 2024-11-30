Состоится международная научная конференция по проблемам нефтегазоносности и геоэкологии Каспийского региона

Институт нефти и газа Министерства науки и образования 4-5 декабря проведет международную научную конференцию по проблемам нефтегазоносности и геоэкологии Каспийского региона под названием «Декламации Хошбахта Юсифзаде».

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в Институте, целью проведения конференции, посвященной памяти академика Х. Юсифзаде, является обсуждение применения новых научных методов и технологий в области нефтегазоразведки, технологических и экологических проблем, стоящих перед эксплуатацией нефтяных и газовых месторождений. В конференции «Декламации Хошбахта Юсифзаде», наряду с учеными, примут участие и молодые специалисты. Ученые из различных стран расскажут об актуальных проблемах нефтегазовой геологии.

В рамках конференции Институт нефти и газа и Российский государственный геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе организуют школу моделирования. В ней предусмотрен учебный курс «Моделирование геологических процессов и углеводородных систем».

Отметим, что в конференции примут участие ученые из около 10 стран, в ходе которой будет заслушано более 80 докладов.