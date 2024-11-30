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Руд ван Нистелрой стал главным тренером «Лестера»

First News Media09:00 - Сегодня
Руд ван Нистелрой стал главным тренером «Лестера»

«Лестер» на своём официальном сайте объявил о назначении нидерландского специалиста Руда ван Нистелроя на пост нового главного тренера команды.

Контракт с ван Нистелроем рассчитан до июня 2027 года.

«Я горд и взволнован. Все, с кем я общаюсь о футбольном клубе «Лестер Сити», полны энтузиазма. Они рассказывают замечательные истории о людях, работающих в клубе, болельщиках и, конечно, о недавней истории клуба, которая впечатляет. Я рад начать работу, познакомиться со всеми и сделать всё, что в моих силах», — приводит слова ван Нистелроя официальный сайт «лис».

До того как возглавить «Лестер», 48-летний специалист занимал должность временно исполняющего обязанности главного тренера «Манчестер Юнайтед». На этом посту ван Нистелрой провёл четыре матча.

«Лестер» ранее уволил Стивена Купера. «Лисы» идут на 16-м месте в турнирной таблице английской Премьер-лиги.

Источник: Чемпионат

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