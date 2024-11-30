Армянская гуманитарная миссия экстренно эвакуирована из Алеппо
Минобороны Армении приняло решение о временном приостановлении деятельности армянских специалистов гуманитарного разминирования в Алеппо и их экстренной эвакуации.
Как сообщает пресс-служба армянского Минобороны, поздно вечером 29 ноября весь персонал группы специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников на военно-транспортном самолете МО РА вернулся в Армению.
«В последние дни в ряде районов Сирийской Арабской Республики резко обострилась оперативная обстановка и начались активные боевые действия, в результате чего нормальное функционирование группы специалистов гуманитарного разминирования и медработников Армении, выполняющих миссию в районе Алеппо с 2019 года, стало невозможным», — говорится в сообщении МО Армении.
Источник: Sputnik Армения