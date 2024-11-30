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Армянская гуманитарная миссия экстренно эвакуирована из Алеппо

First News Media09:30 - Сегодня
Армянская гуманитарная миссия экстренно эвакуирована из Алеппо

Минобороны Армении приняло решение о временном приостановлении деятельности армянских специалистов гуманитарного разминирования в Алеппо и их экстренной эвакуации.

Как сообщает пресс-служба армянского Минобороны, поздно вечером 29 ноября весь персонал группы специалистов гуманитарного разминирования и медицинских работников на военно-транспортном самолете МО РА вернулся в Армению.

«В последние дни в ряде районов Сирийской Арабской Республики резко обострилась оперативная обстановка и начались активные боевые действия, в результате чего нормальное функционирование группы специалистов гуманитарного разминирования и медработников Армении, выполняющих миссию в районе Алеппо с 2019 года, стало невозможным», — говорится в сообщении МО Армении.

Источник: Sputnik Армения

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