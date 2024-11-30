Во время ночных протестов в Тбилиси полиция задержала 107 человек, пострадали 10 правоохранителей - МВД - ВИДЕО

МВД Грузии сообщило о задержании 107 человек в ходе акции протеста у здания парламента в Тбилиси.

В результате столкновений пострадали 10 полицейских, один из которых остается в больнице с ожогами.

Информация о пострадавших участниках акции не приводится.

Большинство протестующих задержаны за неподчинение законному требованию сотрудника полиции и мелкое хулиганство (ст. 166 и ст. 173 КоАП Грузии). Люди на проспекте Руставели «бросали в сторону правоохранителей различные предметы, камни, пиротехнику, стеклянные бутылки и железные предметы», утверждает МВД Грузии.

Согласно сообщению ведомства, митингующие нанесли ущерб инфраструктуре мэрии Тбилиси и частным лицам, повредили защитную дамбу парламента и подожгли различные предметы. Для восстановления правопорядка полиция применила специальные средства.