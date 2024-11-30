На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие
В ДТП на трассе Агдере-Кяльбаджар погибли четыре человека, еще один получил различные травмы.
Как передает Report, в результате опрокидывания пикапа от полученных травм на месте происшествия погибли Керимов Асаф Рагуф оглу, Мамедов Самир Матлаб оглу, Гасанов Муталиб Тельман оглу и Алханов Сардар Имран оглу.
Пострадавший в аварии Зульфугаров Илькин Гурбан оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.
Расследование по факту продолжается.
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