На трассе Агдере-Кяльбаджар перевернулся пикап, есть погибшие

В ДТП на трассе Агдере-Кяльбаджар погибли четыре человека, еще один получил различные травмы.

Как передает Report, в результате опрокидывания пикапа от полученных травм на месте происшествия погибли Керимов Асаф Рагуф оглу, Мамедов Самир Матлаб оглу, Гасанов Муталиб Тельман оглу и Алханов Сардар Имран оглу.

Пострадавший в аварии Зульфугаров Илькин Гурбан оглу был доставлен в Бардинскую районную центральную больницу, его состояние оценивается как тяжелое.

Расследование по факту продолжается.