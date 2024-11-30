Трамп пригрозил странам БРИКС пошлинами

Избранный президент США Дональд Трамп пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100 процентов.

Об этом он заявил на своей странице в социальной сети Truth Social.

«Мы требуем от этих стран обязательства, что они не будут ни создавать новую валюту БРИКС, ни поддерживать какую-либо другую валюту, которая заменила бы могущественный доллар США, в противном случае они столкнутся со 100%-ми тарифами», — написал он.

Трамп подчеркнул, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны».

Источник: ТАСС