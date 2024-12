МИД Азербайджана поздравил Румынию по случаю национального праздника - ФОТО

Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) поздравило Румынию по случаю Национального дня страны.

Об этом говорится в публикации на странице МИД в соцсети X.

"Сердечно поздравляем дружественную Румынию с национальным праздником.

С днем рождения, Румыния!", - отмечается в публикации.

Sincere congratulations to friendly #Romania on its National Day!



La mulți ani, România! 🇦🇿🇷🇴@MAERomania pic.twitter.com/R2dgTVGsVG — MFA Azerbaijan 🇦🇿 (@AzerbaijanMFA) December 1, 2024