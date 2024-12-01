Глава МИД Ирана встретился с президентом Сирии
Глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars News Agency.
Глава иранского МИД привез сирийскому правительству послание от Тегерана «на фоне последних изменений в этой стране».
Как уточнили в канцелярии Асада, сирийский лидер на встрече с главой МИД Ирана указал на важность поддержки союзников в борьбе с терроризмом.
Источник: Lenta.ru
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