Глава МИД Ирана встретился с президентом Сирии

Глава МИД Ирана Сейед Аббас Аракчи встретился с президентом Сирии Башаром Асадом в Дамаске.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на иранское информационное агентство Fars News Agency.

Глава иранского МИД привез сирийскому правительству послание от Тегерана «на фоне последних изменений в этой стране».

Как уточнили в канцелярии Асада, сирийский лидер на встрече с главой МИД Ирана указал на важность поддержки союзников в борьбе с терроризмом.

Источник: Lenta.ru