В Тбилиси протестующие закидывают камнями спецназ

Участники акции протеста в Тбилиси у здания парламента кидают в спецназ МВД камни.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующие бросают камни в правоохранителей, которые расположились за колоннами у фасадной части парламента, чтобы тем самым предотвратить порчу стекол окон здания. Спецназ отвечает перцовым газом.

В Тбилиси у здания парламента проходит очередной антиправительственный митинг. Несколько тысяч человек вышли на проспект Руставели перед парламентом, требуя отставки правительства и назначения повторных парламентских выборов. Количество митингующих значительно меньше, чем в предыдущие дни.

Источник: ТАСС