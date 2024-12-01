СМИ: В США после обрушения здания спасли шесть человек

Шесть человек извлекли спасатели из-под завалов после взрыва в жилом доме в городе Джефферсон-Сити (штат Миссури) в США.

Об этом сообщил телеканал NBC News со ссылкой на данные экстренных служб.

Как сообщает телеканал, после разбора завалов пожарные смогли достать шесть человек. Их госпитализировали, состояние троих оценивается как тяжелое. Двух пострадавших пришлось доставить в больницу на вертолете. Причины взрыва, разрушившего здание, устанавливаются.