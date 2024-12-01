Башар Асад впервые прокомментировал обстановку в Сирии

Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить врагов, если ей помогут друзья и союзники.

Так обострение ситуации в стране прокомментировал сирийский президент Башар Асад в ходе разговора с главой ОАЭ Мухаммедом Бен Заидом Аль Нахайяном.

«Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность от всех террористов и тех, кто их поддерживает, и способна при помощи союзников и друзей нанести им поражение и уничтожить их», — передает слова Асада его канцелярия.