В Турции легковушка врезалась в грузовик, есть погибшие

В Турции произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Об этом сообщается со ссылкой на Haber Global.

Согласно информации, инцидент случился в провинции Бартын. Водитель следовавшего из центра отдыха Инкум автомобиля потерял управление, в результате чего транспортное средство столкнулось с грузовиком, двигавшимся по встречной полосе.

Прибывшие на место происшествия спасательные группы констатировали гибель всех пяти человек, находившихся в легковом автомобиле.

Отмечается, что тела погибших доставлены в морг Бартынской государственной больницы.