Экс-министр образования Азербайджана призвал создать в вузах факультеты армянского языка

Экс-министр образования Азербайджана Фирудин Джалилов призвал создать в азербайджанских вузах факультеты армянского языка и литературы.

Как сообщает Report, об этом Джалилов заявил на слушаниях в парламенте на тему «Безопасное и достойное возвращение в Западный Азербайджан».

По его словам, знание армянского языка необходимо в том числе и для решения вопроса возвращения западных азербайджанцев.

«Нам нужны кадры, которые смогут противостоять армянам и вести с ними дискуссии. Армяне знают, изучают и исследуют азербайджанский язык», - сказал Джалилов.