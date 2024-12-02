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Азербайджан начал поставки газа в Словакию

First News Media15:05 - 02 / 12 / 2024
Азербайджан начал поставки газа в Словакию

Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о начале поставок природного газа в Словакию.

«1 декабря Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа компании SPP, являющейся крупнейшим государственным поставщиком энергоресурсов Словакии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте SOCAR.

Как уточнили в компании, поставки осуществляются в рамках сотрудничества на основе краткосрочного пилотного контракта между SOCAR и SPP.

«Компании ставят цель развивать более долгосрочное энергетическое партнерство», - говорится в сообщении.

Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.

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