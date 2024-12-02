Азербайджан начал поставки газа в Словакию
Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) объявила о начале поставок природного газа в Словакию.
«1 декабря Госнефтекомпания Азербайджана начала поставки газа компании SPP, являющейся крупнейшим государственным поставщиком энергоресурсов Словакии», - говорится в сообщении, опубликованном на сайте SOCAR.
Как уточнили в компании, поставки осуществляются в рамках сотрудничества на основе краткосрочного пилотного контракта между SOCAR и SPP.
«Компании ставят цель развивать более долгосрочное энергетическое партнерство», - говорится в сообщении.
Словакия стала двенадцатой страной, получающей азербайджанский газ, наряду с Турцией, Грузией, Италией, Грецией, Болгарией, Румынией, Венгрией, Сербией, Словенией, Хорватией и Северной Македонией.