В еще одной школе произошел пожар: учеников эвакуировали – ВИДЕО

В школе №5 имени В.Я.Мусибова города Хырдалан Абшеронского района произошел пожар.

Кадры с места происшествия были распространены в соцсетях.

В ответ на запрос Oxu.Az в Абшерон-Хызынском региональном управлении образования пояснили, что причиной инцидента стало короткое замыкание в распределительной коробке электропроводки.

«Благодаря заранее принятым мерам пожарной безопасности в общеобразовательном учреждении удалось предотвратить распространение огня. Ученики и учителя были безопасно эвакуированы согласно соответствующему плану, их здоровью ничего не угрожает.

В результате возгорания пострадала только распределительная коробка электропроводки, само здание школы было защищено.

В настоящее время соответствующие органы расследуют причины происшествия. Принимаются необходимые меры для обеспечения непрерывности учебного процесса и скорейшего восстановления электросистемы учебного заведения», - говорится в информации.

Отметим, что сегодня похожий инцидент произошел и в школе поселка Пирекешкюль Абшеронского района, где короткое замыкание в распределительной коробке электропроводки также привело к пожару.