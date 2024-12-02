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Экс-спикер НС Армении может лишиться имущества по иску прокуратуры

First News Media16:05 - 02 / 12 / 2024
Экс-спикер НС Армении может лишиться имущества по иску прокуратуры

Прокуратура изучила имущество председателя партии «Оринац еркир», бывшего председателя Национального собрания РА Артура Багдасаряна и членов его семьи.

Согласно информации, размещенной на сайте судебно-информационной системы «Даталекс», прокуратура подала иск в Антикоррупционный гражданский суд против Артура Багдасаряна, связанных с ним Анны и Ваана Багдасарянов с требованием конфискации имущества незаконного происхождения, передает news.am.

Какого размера имущество требует прокуратура конфисковать, пока не известно. Иск передан судье Нарине Авакян.

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