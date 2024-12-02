Экс-спикер НС Армении может лишиться имущества по иску прокуратуры
Прокуратура изучила имущество председателя партии «Оринац еркир», бывшего председателя Национального собрания РА Артура Багдасаряна и членов его семьи.
Согласно информации, размещенной на сайте судебно-информационной системы «Даталекс», прокуратура подала иск в Антикоррупционный гражданский суд против Артура Багдасаряна, связанных с ним Анны и Ваана Багдасарянов с требованием конфискации имущества незаконного происхождения, передает news.am.
Какого размера имущество требует прокуратура конфисковать, пока не известно. Иск передан судье Нарине Авакян.
242