Путин отложил проведение Игр дружбы

Проведение спортивных соревнований «Всемирные игры дружбы» отложено до особого решения президента РФ Владимира Путина.

Это следует из опубликованного указа главы России.

«Впредь до особого решения президента Российской Федерации отложить проведение международных соревнований «Всемирные игры дружбы», - говорится в документе, который цитирует ТАСС.

Вторые «Всемирные игры дружбы» должны были пройти в сентябре этого года в России, в городах Москва и Екатеринбург, однако впоследствии их перенесли на 2025 год. Впервые это мероприятие состоялось в 1984-м, поводом для организации турнира послужил очередной скандал в мировом спорте, связанный с Олимпийскими играми.

Сегодня российских спортсменов фактически отстранили от всех международных соревнований по политическим соображениям. А тем россиянам, кто все же допущен, запрещено выступать с национальными символами — их будут называть «индивидуальные нейтральные атлеты». В связи с этим Россия решила самостоятельно организовать международный турнир, программа которого будет несколько отличаться от Олимпиады.

«Всемирные игры дружбы» — международные спортивные соревнования по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта.