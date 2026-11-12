Азербайджанский повар покорил жюри российского шоу «Битва шефов» - ВИДЕО

Выступление азербайджанского повара Эльчина в популярном российском кулинарном шоу «Битва шефов» привлекло внимание жюри.

На этапе кастинга он представил авторское блюдо — чёрный рис с сыром и курицей. Шеф-повара признались в любви к азербайджанской кухне и отметили, что ожидали от участника из Баку традиционных национальных блюд, таких как шах-плов или довга.

Несмотря на замечания по поводу вкуса курицы, чёрный рис, приготовленный с соблюдением технологии и дополненный достаточным количеством сыра, получил положительную оценку судей. В итоге Эльчин набрал два голоса и прошёл в следующий этап шоу.

После выступления повар рассказал, что заявку на участие в проекте без его ведома подала супруга. Эльчин поблагодарил её за этот шаг и отметил, что благодаря ей смог осуществить давнюю мечту.