В рамках COP31 состоялось открытие Музея «Ноль отходов» - ФОТО

12 ноября в рамках проходящей в турецком городе Анталья 31-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP31) состоялось открытие Музея «Ноль отходов».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в церемонии открытия приняли участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева и Алена Алиева, супруги глав государств и правительств, участвующих в COP31, представители международных организаций, а также члены Консультативного совета высокого уровня ООН по нулевым отходам.

Лента, символизирующая открытие музея, была разрезана с участием участников мероприятия.

Созданный в рамках COP31 Фондом «Ноль отходов» Турции музей отражает путь развития в национальном и международном масштабах Проекта «Ноль отходов», основанного в 2017 году.

Основная цель музея - усилить общественное просвещение в направлениях продления срока службы предметов, используемых в повседневной жизни, охраны природных ресурсов и сокращения отходов.

Отметим, что предусматривается пропаганда представленного в музее опыта в международном масштабе и внесение вклада в продвижение в различных странах подхода «ноль отходов».