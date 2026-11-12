Вынесен приговор руководителю «Məclis.info» Имрану Алиеву и другим

Состоялось очередное судебное заседание по уголовному делу в отношении руководителя сайта «Məclis.info» Имрана Алиева, общественного активиста Эльгиза Гахрамана и Тамеллы Мусаевой.

Как сообщает АПА, сегодня на заседании Бакинского суда по тяжким преступлениям под председательством судьи Романа Алекберова был оглашен приговор.

Решением суда Имран Алиев приговорён к 10 годам, а Эльгиз Гахраман — к 9 годам лишения свободы.

Эльгиз Гахраман был взят под стражу в зале суда.

Другая обвиняемая, Тамелла Мусаева, приговорена к 7 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года.

Согласно решению суда, Имран Алиев будет отбывать наказание в исправительном учреждении общего режима, а Эльгиз Гахраман — в исправительном учреждении строгого режима.

Напомним, что обвиняемый Имран Алиев был арестован 19 апреля прошлого года. Эльгиз Гахраман и Тамелла Мусаева впоследствии были привлечены в качестве обвиняемых по данному делу. В их отношении была избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.

Отметим, что обоим предъявлены обвинения по восьми статьям Уголовного кодекса Азербайджана: 192.2.2 (незаконное предпринимательство с извлечением дохода в крупном размере), 192.2.3 (незаконное предпринимательство, совершенное организованной группой), 193-1.3.1 (легализация имущества, полученного преступным путем), 193-1.3.2 (совершение указанного преступления в значительном размере), 206.4 (контрабанда, совершенная организованной группой), 213.2.1 (уклонение от уплаты налогов, совершенное организованной группой), 320.1 (подделка документов) и 320.2 (использование поддельных документов).