В Турции при крушении военного вертолёта S-70 погибли четыре военнослужащих — ВИДЕО

В провинции Малатья на востоке Турции потерпел крушение военный вертолёт типа S-70. В результате происшествия погибли четыре военнослужащих, находившихся на борту.

Как сообщает турецкое издание Haber Global, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

В Минобороны отметили, что причина крушения пока не установлена. Обломки воздушного судна обнаружены, сразу после этого начались поисково-спасательные работы.

К месту происшествия в районе Саманкёй округа Ешилюрт направили несколько машин скорой помощи, пожарные расчёты и медицинские бригады.