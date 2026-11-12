 В Турции при крушении военного вертолёта S-70 погибли четыре военнослужащих — ВИДЕО | 1news.az | Новости
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В Турции при крушении военного вертолёта S-70 погибли четыре военнослужащих — ВИДЕО

Редакция 1news21:05 - Сегодня
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В Турции при крушении военного вертолёта S-70 погибли четыре военнослужащих — ВИДЕО

В провинции Малатья на востоке Турции потерпел крушение военный вертолёт типа S-70. В результате происшествия погибли четыре военнослужащих, находившихся на борту.

Как сообщает турецкое издание Haber Global, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции.

В Минобороны отметили, что причина крушения пока не установлена. Обломки воздушного судна обнаружены, сразу после этого начались поисково-спасательные работы.

К месту происшествия в районе Саманкёй округа Ешилюрт направили несколько машин скорой помощи, пожарные расчёты и медицинские бригады.

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