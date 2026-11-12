Трамп предложил бывшему главе Apple возглавить Nvidia

Пост гендиректора Nvidia после отставки Дженсена Хуанга может занять только один человек — бывший гендиректор Apple Тим Кук.

Об этом заявил в Truth Social американский президент Дональд Трамп.

«Легенда сменяет легенду!» — добавил он.

Трамп отметил, что Хуанг проделал «фантастическую работу».

Тим Кук возглавлял Apple в течение 15 лет и покинул пост 1 сентября. Его сменил ветеран Apple — бывший вице-президент по разработке аппаратного обеспечения Джон Патрик Тернус.