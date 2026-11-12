82-летнего мужчину, пропавшего после присяги внука, нашли мёртвым - ФОТО

Обнаружено тело 82-летнего Мирзаджана Самид оглу Гусейнова, пропавшего 8 ноября после участия в церемонии принятия военной присяги внуком в одной из воинских частей Гянджи.

Как сообщает Qafqazinfo, тело мужчины нашли на пустующем земельном участке в селе Гаджалымамедли Гёйгёльского района.

При первичном осмотре на теле погибшего не обнаружили признаков насилия.

По факту проводится расследование в Гёйгёльской районной прокуратуре.

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