82-летнего мужчину, пропавшего после присяги внука, нашли мёртвым - ФОТО
Обнаружено тело 82-летнего Мирзаджана Самид оглу Гусейнова, пропавшего 8 ноября после участия в церемонии принятия военной присяги внуком в одной из воинских частей Гянджи.
Как сообщает Qafqazinfo, тело мужчины нашли на пустующем земельном участке в селе Гаджалымамедли Гёйгёльского района.
При первичном осмотре на теле погибшего не обнаружили признаков насилия.
По факту проводится расследование в Гёйгёльской районной прокуратуре.
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