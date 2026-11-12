Азербайджанская национальная кухня представлена на «Международном дне кулинарии» в Уругвае - ФОТО

Богатые образцы азербайджанской национальной кухни представлены на мероприятии «Международный день кулинарии» (Día Internacional de la Cocina), организованном дипломатическими представительствами, аккредитованными в Восточной Республике Уругвай.

Как сообщили АЗЕРТАДЖ в посольстве Азербайджана в Монтевидео, на презентации, проведенной при участии диппредставительства нашей страны в этом государстве Южной Америки, были продемонстрированы и предложены представителям уругвайской общественности, членам дипломатического корпуса и другим гостям различные блюда нашей национальной кухни.

В ходе презентации участникам была представлена информация о многовековых кулинарных традициях азербайджанского народа, богатстве и самобытных особенностях нашей национальной кухни. Гости получили возможность продегустировать образцы азербайджанской кухни и поближе ознакомиться с гастрономической культурой нашей страны. Презентация азербайджанской национальной кухни имела важное значение с точки зрения популяризации богатого культурного наследия нашей страны в Уругвае, повышения осведомленности местной общественности об азербайджанской культуре и расширения культурных связей между народами.

В мероприятии, на котором были продемонстрированы национальные кухни различных стран, приняли участие представители уругвайской общественности, члены аккредитованного в стране дипломатического корпуса и другие гости. Оно создало благоприятную возможность для поощрения межкультурного диалога, популяризации национальных кулинарных традиций, а также укрепления взаимопонимания и дружественных отношений между различными народами.

Участие диппредставительства Азербайджана в Уругвае в данном мероприятии стало составной частью деятельности в области культурной дипломатии, осуществляемой в направлении продвижения нашей национальной кухни и культурного наследия на международном уровне.