Телеканал Haber7: Франция теряет влияние в Чаде на фоне укрепления позиций Турции

Очередным африканским государством, дистанцировавшимся от Франции стал Чад. Официальная Нджамена разорвала соглашение об оборонном сотрудничестве с Парижем и потребовала полного вывода французских военных из страны.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится в репортаже турецкого телеканала Haber7, посвященном геополитическим процессам на втором по величине континенте Земли.

Телеканал напоминает, что ранее о разрыве военного союза с Парижем заявили в Габоне и Кот-д'Ивуаре, что вынудило французов снизить военное присутствие в обеих странах.

В репортаже отмечается, что для Парижа стало полной неожиданностью требование руководства Чада о выводе войск из страны.

«Французы ранее планировали снизить контингент в Чаде с 1000 до 300 военных, однако полный вывод войск не обсуждался», - отмечает Haber7, где приводится заявление МИД Чада о стремлении Нджамены «в полной мере реализовать суверенитет страны».

В репортаже указывается, что спустя 66 лет после объявления независимости, власти Чада стремятся заручиться полным суверенитетом и пересмотреть список стратегических партнеров в свете национальных приоритетов.

Привлекается внимание к позиции аналитиков, которые называют уход Франции из Чада «мощным ударом по влиянию Парижа в Африке». Отмечается, что именно Чад считается «критически важной логистической базой французской армии на континенте».

Телеканал напоминает и о заявлении Президента Сенегала Бассиру Диомаи Фаи, назвавшего «нежелательным» присутствие 350 французских военных.

Турецкий телеканал отмечает при этом, что на фоне снижения влияния Франции в Африке, укрепляются позиции Турции на континенте, в том числе в Чаде, куда еще в апреле прошлого года были поставлены турецкие ударные беспилотники AKSUNGUR. Группа из 20 инженеров прибыла из Чада в Турцию, где на базе компании TUSAŞ прошла курс обучения управлению дронами.

Далее в эту африканскую страну были поставлены 3 учебных самолета турецкой разработки HÜRKUŞ и 2 ударных беспилотника ANKA. Пилоты и техперсонал опять же прошли программу подготовки в Турции.

Турецкий телеканал далее акцентирует внимание на активных усилиях России и Китая по замещению Франции в Африке. «Если Пекин использует для этого экономические рычаги, то Россия предпочитает каналы оборонных поставок», - указывает Haber7.