Полиция в Тбилиси очистила от митингующих площадь перед парламентом - ОБНОВЛЕНО

Спецназ в Тбилиси полностью очистил от митингующих площадь перед парламентом.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места событий.

Правоохранители выдвигались к митингующим с трех сторон, взяв их в полуокружение. Спецназ выпускал по митингующим капсулы со слезоточивым газом, а также использовал водометы. Звучит предупредительная сирена с призывом для митингующих разойтись.

Полиция уже полностью очистила от митингующих площадь перед парламентом. Спецназ на данный момент выстроился на середине проспекта Руставели, где расположен законодательный орган. Часть митингующих разбежалась, а несколько человек были задержаны. Некоторые протестующие остаются, но стоят далеко от парламента. Стычек между демонстрантами и правоохранителями нет.

20:02

Несколько тысяч человек вышли к зданию парламента в Тбилиси на очередной антиправительственный митинг.

Об этом сообщает корреспондент ТАСС с места проведения митинга.

Демонстранты уже перекрыли проспект Руставели, где расположено здание законодательного органа. Они в руках держат флаги Грузии и ЕС, а также плакаты с призывом об отставке правительства и назначении повторных парламентских выборов. До начала митинга студенты устроили шествие к зданию парламента.

Усиленные наряды полиции дежурят у парламента. Они находятся как за зданием законодательного органа, так и с обеих его сторон. Спецназа, а также спецтехники, включая водометов, пока не видно. Митингующие пока не вступают в стычки с полицией.