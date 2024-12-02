Разъяснена причина перекрытия дороги грузовым поездом в Ени Сураханы – ВИДЕО

В сети распространились кадры, на которых видно, как в поселке Ени Сураханы в Баку грузовой поезд на короткое время перекрыл дорогу.

На видео видно, что из-за остановки грузового поезда транспортные средства не могли передвигаться.

Как сообщили в ответ на запрос Baku.ws в пресс-службе ЗАО «Азербайджанские железные дороги» (ADY), на указанной территории проводятся плановые ремонтно-строительные работы.

«В связи с этим в определенные часы дня с грузовых поездов разгружаются необходимые строительные материалы, что является кратковременным процессом. В целом, при проведении ремонтно-строительных работ на железной дороге такие случаи иногда наблюдаются», — отметили в ведомстве.