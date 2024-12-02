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Эксперт Минздрава: «Залог эффективного лечения ревматоидного артрита – своевременная диагностика и раннее начало его лечения»

Лейла Мамедова11:59 - Сегодня
Эксперт Минздрава: «Залог эффективного лечения ревматоидного артрита – своевременная диагностика и раннее начало его лечения»

1news.az представляет интервью с ревматологом НИИ медицинской реабилитации Минздрава Гюльнарой Гасановой, опубликованное на сайте ведомства.

- Гюльнара ханым, в начале беседы хотелось бы узнать общую информацию о ревматоидном артрите...

- Ревматоидный артрит — хроническое системное заболевание соединительной ткани неизвестной этиологии. Это сложное заболевание аутоиммунного патогенеза, характеризующееся клинически прогрессирующим, эрозивным артритом суставов.

Ревматоидный артрит отличается от других артритов по тяжести клинического течения и социальной значимости. Эпидемиологические исследования показывают, что этим заболеванием страдает один процент населения Земли.

- Какими симптомами проявляется это заболевание?

- Согласно современным представлениям, важную роль в регуляции основного механизма сложного патогенеза ревматоидного артрита играют нарушения иммунологических процессов. Установлено, что на течение этого заболевания влияет нарушение функции периферических желез внутренней секреции - щитовидной, половых, надпочечников. Поскольку ревматоидный артрит относится к аутоиммунным патологиям, для него характерно изменение поведения защитных клеток — лимфоцитов. В результате неизвестного этиологического фактора, повреждающего синовиальную оболочку суставов, увеличивается приток Т- и В-лимфоцитов из сосудов в синовиальную среду и, тем самым, возникает дисбаланс между ними. Как ревматоидный фактор в крови выявляют высокую концентрацию аутоантицитов, значительное увеличение количества иммунного комплекса, во многих случаях активацию лимфоцитов. Иммуновоспалительный процесс, возникающий при ревматоидном артрите, имеет хронический, персистирующий, рецидивирующий характер, опирающийся на глубокие количественные и качественные изменения иммунологического гомеостаза. Ревматоидный синовит считается начальной стадией воспалительно-деструктивных процессов в суставных хрящах, костной ткани, сосудах и внутренних органах.

- Помимо медикаментозного лечения, какие еще методы используются при лечении ревматоидного артрита?

- Современная ревматология разработала эффективный метод комплексного поэтапного лечения ревматоидного артрита. В комплексном подходе санаторно-курортное лечение занимает особое место. Ревматоидный артрит имеет хроническое и тяжелое течение, приводящее к разрушению и деформации функционально важных суставов. Поэтому своевременная диагностика и раннее начало лечения являются одними из важных условий.

Как я отметила ранее ввиду того, что ревматоидный артрит является хроническим заболеванием, пациенты должны длительное время принимать лекарственные препараты. А это, в свою очередь, вызывает серьезные изменения в желудочно-кишечном тракте и других органах. Вот почему при комплексном лечении этого заболевания следует отдавать предпочтение использованию санаторно-курортного лечения и особенно природных факторов.

При лечении ревматоидного артрита, учитывая циклическое течение заболевания, различную степень активности, степень поражения органов и систем, необходим дифференцированный подход. Так, назначаются физиотерапия, ультразвуковое лечение различными препаратами, магнитотерапия, криотерапия и бальнеотерапия. Природные бальнеологические факторы включают в комплексное лечение этого заболевания нафталановые, радоновые и различные сероводородные (сульфидные) ванны. Однако среди этих факторов, ввиду своей эффективности, особое значение имеет лечение сероводородными ваннами.

В Азербайджане имеются различные сернистые источники, которые в основном происходят из осадочных пород и имеют парогенетическую связь с нефтью. Сероводородные воды встречаются на Абшеронском полуострове, Лянкяран-Масаллинской, Губа-Ширванской и Гах-Шекинской зонах.

Сероводородные ванны оказывают на больных комплексное физическое, химическое и биологическое воздействие. Особенно эффективным считается химическое воздействие. Основным фактором воздействия при купании является свободный сероводород.

- При какой активности, форме и стадии ревматоидного артрита следует назначать физиобальнеотерапевтическое лечение?

- Физиобальнеотерапевтическое лечение следует назначать при суставной форме ревматоидного артрита I и II степени активности, медленном течении болезни, серопозитивном и серонегативном варианте, отсутствии симптомов васкулита, I и II стадиях I и II функциональных нарушений.

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