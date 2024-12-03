ХАМАС и ФАТХ договорились создать комитет по управлению Газой после конфликта

Радикальное палестинское движение ХАМАС и партия ФАТХ, играющая главную роль на Западном берегу реки Иордан, заключили соглашение об управлении сектором Газа после завершения конфликта.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на неназванных участников переговоров.

По их информации, стороны одобрили проект соглашение по итогам переговоров, прошедших в Каире. Согласно документу, комитет, в который войдут 10-15 человек, будет отвечать за гуманитарную помощь, образование, здравоохранение, экономику и восстановление сектора Газа после завершения конфликта.

Источник: ТАСС