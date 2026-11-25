С 12 по 20 ноября в Баку прошли совместные военные учения «Eternity-2026» с участием военнослужащих вооруженных сил Азербайджана, Турции и Грузии.

Об этом говорится в заявлении Министерства национальной обороны Турции.

Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan Silahlı Kuvvetleri personelinin katılımıyla, 12-20 Kasım 2026 tarihleri arasında Bakü/Azerbaycan’da Sonsuzluk-2026 (Eternity) Tatbikatı başarıyla icra edildi. Tatbikatta; eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirlik kabiliyetlerinin geliştirilmesi ile çok uluslu barışı destekleme harekâtına yönelik hazırlıkların artırılması hedeflendi. #Sonsuzluk2026 #MillîSavunmaBakanlığı — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 25, 2026

В ведомстве отметили, что целью учений стало совершенствование навыков подготовки, сотрудничества и взаимодействия между военнослужащими трех стран, а также повышение готовности к проведению многонациональных операций по поддержанию мира.