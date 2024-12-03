Рютте: НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс

НАТО не обсуждает приглашение Украины в альянс, а только поставки оружия Киеву.

Об этом заявил генсек НАТО Марк Рютте на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран блока в Брюсселе.

«Мы должны сконцентрироваться, включая эти два дня, на том, что необходимо прямо сейчас: поставках военной помощи в Украину. Это чрезвычайно важно для них», - сказал он, отвечая на вопрос журналистов о том, намерены ли главы МИД стран альянса пригласить Киев к членству, как того хотят власти страны.

Источник: ТАСС