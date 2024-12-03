Россия эвакуирует военный флот из Сирии после наступления повстанцев

Россия приступила к выводу кораблей с военно-морской базы в сирийском Тартусе после быстрого продвижения по Сирии повстанцев, которых не может сдержать армия президента Башара Асада.

Об этом сообщает Naval News.

По данным издания, утром 2 декабря танкер «Ельня», который важен для поддержания российских сил в Средиземном море, покинул Тартус. Вместе с ним базу могли оставить и другие суда. Всего военно-морская группировка России в Сирии насчитывает пять кораблей и одну подводную лодку. В их число входят два фрегата класса «Адмирал Горшков», один фрегат класса «Адмирал Григорович», улучшенная подводная лодка класса «Кило» и два вспомогательных судна.

«Существует реальная вероятность того, что уход связан с ухудшением ситуации в Сирии», — пишет военно-морской аналитик Droxford Maritime. После вывода российских кораблей военно-морская база в Тартусе может быть заброшена, а сами корабли Россия с большой долей вероятности отправит в Балтийское море, полагает Naval News. По пути они могут останавливаться в Алжире или Ливии.

При этом, если Россия решит сохранить за собой базу в Тартусе, ей придется отправить туда крупное подкрепление, но на его переброску уйдут недели, подчеркивает Naval News.

Источник: The Moscow Times