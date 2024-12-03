Французские таксисты бастуют

Водители такси проводят у Дома инвалидов в историческом центре Парижа манифестацию против ухудшения условий труда.

Об этом сообщает 1news.az с ссылкой на ТАСС.

Протестующие держат плакаты с лозунгами "Такси в опасности" и "Таксисты в гневе", а также жгут фаеры.

Движение в близлежащих районах приостановлено, полиция вынуждена перекрыть все улицы вокруг Дома инвалидов.

В акции принимают участие более 500 автомобилей такси из разных регионов Франции.

"Сегодня таксисты со всей страны приехали выразить протест. Наше главное требование - отказ от снижения тарифов на перевозку пациентов, которая компенсируется напрямую из Национальной кассы медицинского страхования», - отметил Бешир, один из организаторов демонстрации.

Планируется, что теперь стоимость будет рассчитываться не на основе показаний таксометра, а исходя из тарифов, установленных кассой медицинского страхования.