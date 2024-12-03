AFP: В Европе обсуждают отправку военных в Украину для наблюдения за перемирием

Некоторые европейские страны обсуждают вопрос отправки своих военных в Украину для наблюдения за соблюдением условий прекращения огня, в случае если такое соглашение будет достигнуто.

Об этом сообщило агентство AFP со ссылкой на источники.

По данным агентства, обсуждение ведется не в рамках НАТО, а между отдельными странами. Таким образом, вопрос об отправке военных в Украину не будет обсуждаться на заседании альянса 3-4 декабря.

Избранный президент США Дональд Трамп в ходе предвыборной кампании пообещал заключить мир в Украине «в течение 24 часов», однако не уточнял, как он планирует это сделать. В связи с этим, согласно источникам AFP в НАТО, европейские страны опасаются, что их исключат из возможного процесса урегулирования, и некоторые из них ищут способы обеспечить себе место за столом переговоров.

Источник: ТАСС