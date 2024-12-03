Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и Турцией

Министр обороны Азербайджана, генерал-полковник Закир Гасанов принял делегацию, возглавляемую начальником Главного управления разведки Вооруженных сил Турции, генерал-полковником Яшаром Кадыоглу, находящуюся с официальным визитом в нашей стране.

Как сообщили 1news.az в Министерстве обороны Азербайджана, министр обороны поприветствовал гостей и выразил удовлетворение их визитом в страну. Он подчеркнул, что сотрудничество между двумя братскими странами развивается в различных сферах, включая военную.

Генерал-полковник З.Гасанов особо отметил значимость мероприятий, проводимых в рамках азербайджано-турецкого высокого военного диалога.

Представителям турецкой делегации также была предоставлена информация о проведенных успешных реформах в сфере военного строительства после Победы, одержанной в 44-дневной Отечественной войне под руководством Президента Азербайджана, Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева.

Генерал-полковник Яшар Кадыоглу, в свою очередь, отметил, что стратегическое партнерство между Азербайджаном и Турцией основано на дружеских и братских отношениях.

Было подчеркнуто, что совместные учения имеют важное значение с точки зрения взаимного обмена опытом.

В ходе встречи также были обсуждены перспективы развития военного сотрудничества и вопросы региональной безопасности.

Затем первый заместитель министра обороны, начальник Генерального штаба Азербайджанской армии, генерал-полковник Карим Велиев также провел встречу с турецкой делегацией.

Было подчеркнуто, что такие встречи необходимы для дальнейшего расширения военного сотрудничества между нашими странами. Также была отмечена важность повышения интенсивности совместных учений с целью улучшения профессионализма военнослужащих двух братских стран.

В ходе встречи был проведен обстоятельный обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.