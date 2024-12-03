Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизни

Сибирский кот по имени Мир, которого в 2012 году российский президент Владимир Путин преподнёс в подарок губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался от болезни, в возрасте 12 лет.

Об этом сообщает агентство Киодо.

Напомним, что летом 2012 года Сатакэ преподнёс Путину в знак признательности России за её помощь после разрушительных стихийных бедствий 2011 щенка легендарной японской породы акита-ину - символа преданности -, назвав его Юмэ – что переводится как «Мечта». В ответ российский лидер подарил губернатору котёнка пепельного окраса, когда узнал, что тот является большим любителем кошек. Кот получил кличку Мир – или «Миру» в японской интерпретации.

Губернатор намерен дать в следующий понедельник внеочередную пресс-конференцию в связи с этим печальным поводом. Коту скоро должно было исполниться 13 лет.