 Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизни | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизни

First News Media17:30 - Сегодня
Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизни

Сибирский кот по имени Мир, которого в 2012 году российский президент Владимир Путин преподнёс в подарок губернатору префектуры Акита Норихисе Сатакэ, скончался от болезни, в возрасте 12 лет.

Об этом сообщает агентство Киодо.

Напомним, что летом 2012 года Сатакэ преподнёс Путину в знак признательности России за её помощь после разрушительных стихийных бедствий 2011 щенка легендарной японской породы акита-ину - символа преданности -, назвав его Юмэ – что переводится как «Мечта». В ответ российский лидер подарил губернатору котёнка пепельного окраса, когда узнал, что тот является большим любителем кошек. Кот получил кличку Мир – или «Миру» в японской интерпретации.

Губернатор намерен дать в следующий понедельник внеочередную пресс-конференцию в связи с этим печальным поводом. Коту скоро должно было исполниться 13 лет.

Поделиться:
285

Актуально

От редакцииOCCRP - инструмент американской пропаганды под прикрытием журналистики
ПолитикаВ минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями НАТО - ФОТО
ОбществоКак долго в Баку продлятся ливни?
ПолитикаАзербайджан в 2025 году примет саммит ОЭС

В мире

Власти Грузии не отказывались от сотрудничества с ЕC – Глава МИД
В Сеул введена военная техника, произошли столкновения между полицией и оппозицией
В Южной Корее приостановлена деятельность парламента и политических партий - ОБНОВЛЕНО
МИД Грузии вызвал послов Литвы, Эстонии и дипломата Латвии из-за санкций

Выбор редактора

Судебное дело Пелико, от которого стынет кровь, как свидетельство моральной деградации либерального мира
Каспийские тюлени: численность, угрозы и возможные пути спасения – ИНТЕРВЬЮ с Тариэлем Эйбатовым – ФОТО
Парижское климатическое соглашение: как мир сражается за температурный баланс – ФОТО – ВИДЕО
Глобальное потепление: как мировое сообщество борется с главной экологической проблемой? – ФОТО – ВИДЕО
Почему СОР29 имеет огромное значение для всего мира? Все, что нужно знать об изменении климата – ФОТО

Новости для вас

Путин Меркель: Ангела, извини, я не знал об этом
ООН: СПИД перестанет быть угрозой
Башар Асад впервые прокомментировал обстановку в Сирии
Страны G7 намерены ввести дополнительные санкции против РФ

Последние новости

Власти Грузии не отказывались от сотрудничества с ЕC – Глава МИДСегодня, 20:20В Сураханы задержаны лица, занимавшиеся продажей наркотиков и кражами – ВИДЕОСегодня, 20:05В минобороны Азербайджана состоялась встреча с представителями НАТО - ФОТОСегодня, 20:00В Сеул введена военная техника, произошли столкновения между полицией и оппозициейСегодня, 19:46В Южной Корее приостановлена деятельность парламента и политических партий - ОБНОВЛЕНОСегодня, 19:30Азербайджанский спортсмен завоевал золотую медаль на чемпионате мира по пауэрлифтингуСегодня, 19:15Парламентарии Азербайджана, Турции и Грузии подчеркнули готовность к углублению сотрудничества в регионеСегодня, 19:00Состоялась церемония открытия форума студентов-выпускников и выставки карьеры, посвященная 10-летию групп SABAH - ФОТОСегодня, 18:45Женщине, которой вкололи в ногу слюну, назначили инвалидностьСегодня, 18:30Экстренно госпитализирован Харви ВайнштейнСегодня, 18:15МИД Грузии вызвал послов Литвы, Эстонии и дипломата Латвии из-за санкцийСегодня, 18:04На подконтрольной боевикам территории в Алеппо остаются 10 тыс. армян – ЧиновникСегодня, 17:40Китай надеется на первые шаги навстречу со стороны новой администрации СШАСегодня, 17:35Усатый Мир - подарок Путина губернатору префектуры Акита ушел из жизниСегодня, 17:30Обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджаном и ТурциейСегодня, 17:27AFP: В Европе обсуждают отправку военных в Украину для наблюдения за перемириемСегодня, 17:24Байрамов и Арагчи обсудили вопрос сообщения Азербайджана с его Нахчыванской АРСегодня, 17:21В Баку проходит международная конференция «Ресурсы и культура. От археологии до новой технологии» - ФОТОСегодня, 17:19Один из крупнейших бизнес-центров Баку выставлен на аукционСегодня, 17:13Председатель «Грузинской мечты» покидает партию и уходит в бизнес - СМИСегодня, 17:09
Все новости

1news TV

МОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. «Важнее академических достижений – правильная организация досуга учащихся» – Один день в школе №18 – ВИДЕОРЕПОРТАЖНедавно стартовал новый учебный год, а это значит, что 1news.az совместно с Министерством науки и образования продолжает рубрику «Моя школа». В04 / 10 / 2024, 11:00
Снова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVСнова в школу: Во сколько обойдется подготовка детей к новому учебному году? – ВИДЕОРЕПОРТАЖ30 / 08 / 2024, 17:55
ПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО
1news TVПАРКИ БАКУ. Каким стал парк Нариманова после капитального ремонта? – ФОТО – ВИДЕО09 / 08 / 2024, 09:31
Елена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TVЕлена Эйвазлы-Сидоренко: о тяжелом детстве, подставах на телевидении и Школе блогеров - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ06 / 08 / 2024, 09:50
Ностальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана
1news TVНостальгическое путешествие в прошлое – ВИДЕОРЕПОРТАЖ из Музея железных дорог Азербайджана29 / 05 / 2024, 10:23
МОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ
1news TVМОЯ ШКОЛА. Директор Парвана Аббасова: «Нужно прививать ученикам правильные жизненные ценности…» - ВИДЕОРЕПОРТАЖ24 / 05 / 2024, 13:35