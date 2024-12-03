Китай надеется на первые шаги навстречу со стороны новой администрации США

Китай в ожидании первых шагов от администрации США в регулировании двухсторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с главой Национального комитета по вопросам внешней политики США Сьюзан Эллиот, которая прошла в Пекине.

"Китай призывает США сделать больше для стабилизации отношений между двумя странами и надеется, что новое правительство сделает первый шаг для урегулирования китайско-американских отношений", - приводит его слова сайт китайского внешнеполитического ведомства.

"Китай выступает против возобновления продаж США вооружений Тайваню и расширения незаконных односторонних санкций в переходный период". – также добавил министр КНР.

Источник: ТАСС