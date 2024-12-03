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Взрыв в жилом доме в Сумгайыте: есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Фарида Багирова10:41 - Сегодня
Взрыв в жилом доме в Сумгайыте: есть пострадавшие - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

В Сумгайыте в жилом доме произошел взрыв.

Случай произошел в доме, расположенном в 13-м микрорайоне, пишет Qafqazinfo.

Разбор завалов на месте происшествия продолжается. По первоначальной версии, причиной взрыва стала утечка газа.

Как сообщает TƏBİB, 3 декабря около 06:40 в Республиканский центр экстренной и неотложной медицинской помощи поступил звонок о взрыве в квартире в 13-м микрорайоне города Сумгайыт. На место происшествия было привлечено шесть бригад скорой медицинской помощи.

По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека (двое мужчин, одна женщина). Они госпитализированы в больницу скорой помощи Сумгайытского медицинского центра. В отделение реанимации с тяжелыми ожогами поместили лиц 1977, 2007 и 2010 годов рождения.

Теймур Максутов

09:20

Состояние пострадавших в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте оценивается как тяжелое, они помещены в реанимационное отделение.

Об этом сообщили в Республиканском центре скорой и неотложной медицинской помощи.

Согласно сообщению, 3 декабря около 06:40 в данный центр поступил вызов в связи со взрывом в квартире в 13-м микрорайоне Сумгайыта. На место происшествия были направлены 6 бригад скорой помощи.

По предварительной информации, трое пострадавших (2 мужчин и 1 женщина) были доставлены в больницу скорой помощи Сумгайытского медицинского центра.

Пациенты 1977, 2007 и 2010 годов рождения с тяжелыми ожогами помещены в реанимационное отделение. В настоящее время состояние одного из них оценивается как тяжелое, остальных – как средней тяжести.

08:42

На горячую линию МЧС "112" поступила информация о взрыве в квартире на территории 13-го микрорайона города Сумгайыт.

Инцидент произошел в 9-м доме, расположенном в 13-м микрорайоне.

Сразу же на место происшествия были направлены силы Государственной службы по защите от пожаров и спасательные службы особого риска Министерства по чрезвычайным ситуациям, а также силы Сумгайытского регионального центра.

По предварительным данным, погибших нет.

Сообщается, что в результате происшествия один человек оказался под завалами, а 13 человек были госпитализированы.

Как сообщает пресс-служба МВД, в связи с взрывом, произошедшим в одном из жилых зданий города Сумгайыт, на место происшествия были направлены сотрудники полиции.

Территория взята под контроль и полицейские продолжают эвакуацию жителей и принимают другие необходимые меры.

По предварительным данным, взрыв произошел из-за утечки газа.

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