Азербайджанский фильм получил награду на международном кинофестивале - ФОТО - ВИДЕО

Фильм «Tənha insanın monoloqu» (Монолог одинокого человека), снятый при поддержке Агентства кино Азербайджанской Республики, действующего при Министерстве культуры, удостоен награды на 24-м Международном кинофестивале в Дакке (Бангладеш).

Картина была представлена в основной конкурсной программе - «Азиатский конкурс фильмов». По итогам фестиваля режиссёр фильма Эмин Эфендиев был объявлен победителем в номинации «Лучший режиссёр».

Над картиной работали: оператор - Даниэль Гулиев, продюсер - Сарвар Байрамов, художник-постановщик - Ариф Нифтиев, композитор - Азер Гаджиаскерли. Главные роли в проекте исполнили Махир Дервиш и Эльшан Аскеров.

Сюжет: Картина представляет собой психологическую драму, в центре которой внутренний мир человека, переживающего одиночество, отчуждение и поиск смысла жизни. Через монолог главного героя фильм раскрывает его личные переживания, воспоминания и размышления, затрагивая универсальные темы человеческих отношений, внутренней борьбы и самоосознания.