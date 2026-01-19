Число погибших при сходе поездов в Испании с рельсов увеличилось до 39 - ОБНОВЛЕНО

Число погибших при сходе с рельсов двух высокоскоростных поездов в Испании выросло до 39, сообщило агентство EFE.

Ранее сообщалось о 24 жертвах и 73 пострадавших.

Инцидент с поездом, который направлялся из Малаги в Мадрид, произошел вечером 18 января в автономном сообществе Андалусия. На борту находились 317 пассажиров. Сошедший с рельсов состав врезался в другой, который двигался из столицы страны в город Уэльва, также расположенный в Андалусии. Число его пассажиров составляло около 100. Причины катастрофы, произошедшей у города Адамус (провинция Кордова), пока не уточняются. Движение высокоскоростных поездов по линии Мадрид - Андалусия приостановлено.

По меньшей мере 21 человек погиб и 25 получили серьезные травмы в результате схода с рельсов двух высокоскоростных поездов в испанской провинции Кордова.

Об этом сообщает газета El País.

Авария случилась после того, как поезд по маршруту Малага — Мадрид по неизвестным причинам сошел с рельсов на прямом участке железной дороге и выехал на соседний путь, что привело к сходу с рельсов второго состава. На место происшествия направлены экстренные службы, проводится эвакуация пассажиров.