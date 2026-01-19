Гасан Гасанов: О происхождении страны Атропатена, сообщает не Страбон, а Аммиан Марцеллин

Выступая на юбилейном заседании в честь 80-летия Национальной Академии наук Азербайджана, Президент Ильхам Алиев особенно остановился на проблемах нашей исторической науки.

В частности, он отметил: «Граждане Азербайджана, азербайджанская молодежь должны знать нашу богатую историю. Они должны знать, что история азербайджанского народа, история нашей государственности, способность нашего народа созидать и творить уходят в глубь веков».

В свете этой задачи важнейшей научной проблемой является установление точного времени и исторических обстоятельств возникновения страны под названием Атропатена.

В античных источниках имеются сообщения, которые исследователями признаются в качестве эпохи создания страны под названием Атропатена. Ключевыми, для большинства исследователей является сообщение Страбона, которая описывает события периода распада империи Александра Македонского, а другая, Аммина Марцеллина, которая однозначно образование Атропатены относит к периоду распада Ассирийской имеперии. Об этих двух сообщениях хочется высказаться подробнее.

Страбон говорит: «Атропатийская Мидия; свое имя получила от военачальника Атропата, который не допустил, чтобы эта страна, как часть Великой Мидии, также стала подвластной македонянам. Действительно, провозглашенный царем Атропат сделал по собственному решению эту страну независимой, и еще теперь наследование сохраняется в его семье» (Страбон География, XI,XIII,1). Большинство исследователей считают, что здесь сообщается о создании нового государства, и что это новое государство было названо в честь его создателя Атропатеной.

На самом ли деле это так?

Традиционная историографическая трактовка сообщения Страбона исходит из предположения, что Атропатена возникла как новое государство в результате политической деятельности Атропата после распада державы Александра Македонского. Однако подобное понимание текста Страбона представляется методологически уязвимым и не вытекает напрямую из его формулировок.

Прежде всего, в сообщении Страбона отсутствует прямое указание на акт основания нового государства. Ключевая формула Страбона — «сделал по собственному решению эту страну независимой» (ἐποίησεν αὐτόνομον τὴν χώραν/сделал страну самостоятельной) — предполагает не создание, а изменение политико-правового статуса уже существующей территории. В античной политической терминологии понятие «сделать независимой» последовательно применяется к территориям, ранее находившимся под внешней властью, но не к вновь учреждаемым государствам.

Кроме того, Страбон говорит не о формировании нового политического образования, а о том, что Атропат «не допустил, чтобы эта страна, как часть Великой Мидии, стала подвластной македонянам». Данная формулировка указывает на преемственность территориального и этнополитического субъекта, а не на его возникновение ex nihilo/из ничего. Если бы речь шла о создании нового государства, Страбон, как и в ряде других случаев, использовал бы лексику основания (κτίζειν, συνιστάναι//создавать, строить), чего в данном тексте не наблюдается.

Особое внимание следует уделить утверждению Страбона о том, что «Атропатийская Мидия получила своё имя от Атропата». Традиционная историография интерпретирует это как указание на наименование страны в честь её основателя. Однако подобное прочтение является ретроспективной интерпретацией, не учитывающей специфику античной ономастики. В античных источниках нередки случаи, когда имя правителя и название страны совпадают не вследствие акта наречения, а в результате династической или титулярной традиции.

Данный вывод косвенно подтверждается сообщением римского историка Квинта Курция Руфа («Historiae Alexandri Magni Macedonis»), о том, что до назначения сатрапом Мидии Атропат носил иное имя — Арсак. Этот факт ставит под сомнение предположение о «личном» характере имени Атропат и позволяет рассматривать его как династийный титул, производный от названия, ранее учрежденной страны, а не наоборот. В таком случае сообщение Страбона следует понимать не как указание на акт наименования, а как констатацию соответствия между именем правителя и уже существующим названием региона.

Следовательно, трактовка текста Страбона в качестве источника о «создании» Атропатены является расширительным толкованием, выходящим далеко за рамки его прямого содержания.

Сообщение Страбона не только не подтверждает гипотезу о возникновении Атропатены в эпоху диадохов (наследников Александра), но и, при детальном анализе, противоречит ей. На самом деле, Страбон описывает восстановление государственности ранее существовавшего политического образования, а не учреждение нового государства. В этом контексте его свидетельство не может рассматриваться как аргумент против более раннего происхождения Атропатены, засвидетельствованного римским историком 4в. Аммианом Марцеллином и рядом других источников.

Римский историк Аммиан Марцеллин (IVв.) сообщает: «С левой стороны простирается Мидия, соприкасающаяся с Гирканским (Каспийским) морем. Эта страна, как можно прочитать об этом в книгах, до правления Кира Старшего и возвышения Персии, была царицей всей Азии после покорения ассирийцев: значительное число их областей, взятых силой оружия, получило общее имя Атропатены» (Ammian , XXIII, 6, 27).

В отличие от Страбона, сообщение Аммиана Марцеллина охватывает три важных аспекта: Во первых он указывает Хронологию, времени создания новой страны — ante Cyrum → период до Кира Великого, то есть до 550 г. до н. э. Во-вторых он демонстрирует Механизм происхождения страны, — государство было создано в результате падения Ассирии и вооруженное завоевание ассирийских областей, то есть земель «взятых силой оружия», «после покорения ассирийцев». В третьих он показывает Контекст событий – государство образовалось в результате именно распада Ассирийской империи.

Важно подчеркнуть, что Аммиан Марцеллин не вводит свою версию происхождения, а ссылается на более раннюю письменную традицию, подчеркивая, что «ut legitur in libris»/«как это написано в книгах», что придаёт его сообщению характер не устной памяти, а компиляции утраченных письменных источников. В этом смысле его текст представляет собой не позднюю спекуляцию, а отражение древней историографической памяти, недоступной нам напрямую.

Таким образом, именно Аммиан Марцеллин является единственным античным автором, который прямо сообщает об обстоятельствах происхождения Атропатены, тогда как Страбон описывает лишь один из поздних этапов её политической истории.

При этом показательно, что в современной историографии исследователями приоритет почти исключительно отдаётся Страбону, в то время как свидетельство Аммиана Марцеллина либо игнорируется, либо упоминается вскольз, без должного анализа.

Древнегреческий историк, Полибий сообщает: «Царство это (Атропатена) сохранилось еще от времен персов (ахеменидов), ибо при Александре его проглядели…Западными частями Мидия примыкает к так называемым атропатиям, а эти последние живут недалеко от народов, граничащих с Эвксинским морем (Черным морем). Правитель этой страны, Артабазан, почитался могущественнейшим и мудрейшим из владык и господствовал над так называемыми атропатиями и пограничными с ними народами». (Полибий, V. 55, 9.) Полибий (200–120 гг. до н. э.) является наиболее ранним автором, называющий Атропатену Σατραπείοιζ/Satrapies а его население Σατραπείοι. [Полибий V. 44, 7–45, 5; 55, 3–56, 2].

Квинт Курций Руф об Атропатене.

Римский историк Квинт Курций Руф (I в. н. э.), поддерживая Полибия сообщает, что «Александр прибыл в страну Сатрапена».[Curtius Rufus, Historiae Alexandri Magni regis Macedonum {Satrapene}, Wendelin von Speyer, Venedig/Venezia, 1471. Р. 426.]

Первыми издателями Курция Руфа, утверждающие что Сатрапена – это и есть Атрапена/Atropatena, были видные деятели эпохи Возрождения: Кристофер Бруни и Эронимус Фробениус [Curtii Rufii, Historiographi Luculentissimi De Rebus Gestis Alexandri Magni regis Macedonum opus, Chiristophorum Brunomen I. V. Licentia, Basileae/Basel In Officina Frobeniana, MDXLV, 1545 {Atrapene}], а также Себастьян Грифис (1545 г., Lugdini/Лион) и Адриан Юниус (1546 г., Antverpen).

Низами Гянджеви (12в.) пишет, что Александр «въехал сначала в Вавилон», а «оттуда, по совету вельмож, отправился в сторону Адурбадакана» [Низами Гянджеви Искандер-наме, 1983, C. 162-163] Низами утверждает, что он воспользовался многими историческими трудами, возмможно он пользовался и книгой Курция Руфа сообщения которых идентичны.

«The Alexandreis» (XII в.) сообщает, что Александр завершив свои дела в Вавилоне остановился на полях Сатрапены, где провел военные реформы [The Alexander’s: A Twelfth-Century Epic, Pseudo-Callisthenes. Walter Chatillon Broadview Press, 2007].

На карте «Alexandri Magnima Cedonis Expeditio», составленной выдающимися европейскими картографами середины XVI в. Абрахамом Ортелием и Френцем Яном Батиста, изданной в 1595 г. в Антверпене, а также на карте, составленной Жераром Меркатором и Ондиусом Иодокусом, напечатанной Иоаннесом Янсониусом в 1607 г. тоже в Антверпене, в том месте, где в настоящее время располагаются азербайджанские провинции Ирана, написано: «Satrapena». Нет сомнения, что содержание этих карт основывается на сообщении Квинт Курций Руфа.

В Сирийской Хронике (5в.) «Кархи де бет Селох» сообщается об исторических обстоятельствах происхождении страны Адорбайган/Атропатена. Там пишется: «В год 15-й царствования сына Нимруда [имеется виду вавилонский правитель Набупаласар, возглавлявший восстание против Ассирии] восстал Арбак царь Мадай (скифский царь Мадий о котором сообщает Геродот) против царства ассирийцев. Когда начался конец царства Асур и ослабла власть ассирийская Арбак, т.е. Адурбад построил крепостную стену в царстве мидийцев (в древних сообщениях это равноценно созданию государства), которое по его имени было названо земля Адорбайган». [Согласно сириоведа Н.Пигулевской этот текст отсутствует в издании Хроники Мезингера (Moesinger-Zingerle), и присутствует в изданнии у Bedjan. Acta martyrum et sanctorum, т. II, стр. 509, строка 6-я снизу стр. 511]. Содержание этой хроники соответствует сообщению Ново-Вавилонского клинописного текста известного под названием «Падение Ниневии/Fall of Ninevieh», которая хранится в Британском музее под №21091. Разница лишь в том, что в клинописной табличке дата падения столицы Ассирии города Ниневия относится в 14 году правления Набупаласара, а в сирийской хронике указывается 15 год его правления.

Немецкий путешественник первой половины XVII в. Адам Олеарий, побывавший в Азербайджане пишет: «Ардебиль, турками Ардевиль (Ardevil) и на картах, по ошибке, называемый Ардониль (Ardonil), лежит в области Адирбеджан (Adirbetzan), в древние времена известной под названием “Сатрапене” (Satrapene), как и у Квинта Курция в 5-й книге, § 2-й. К этой области принадлежат: Ардебиль, Табрис, или Таврис (Tabris, Tauris), Меррага (Марака), Нахичевиань (Nachtschuan), Меренд (Маранда), Румия (Rumniae), Хой (Choui) и Сельмас (Selmas). Жители Ардебиля, обыкновенно, говорят на турецком языке». Кроме того, он также подчеркивает: «…полагают даже, что Александр Великий в походе своем в Персию держал некоторое время свой двор в Адирбеджане (Adirbetzan), который идентичен Сатрапене (Олеарий Адам, Подробное описание путешествия голштинского посольства в Московию и Персию в 1633, 1636, 1639 гг. составленное секретарем посольства IV, XXV // Чтения в императорском обществе истории и древностей российских, № 2. М. 1869 IV, XXV /Пер. П. Барсова. М., 1870). Это сообщение также идентично сообщению КвинтКурций Руфа.

Попытаемся резюмировать изложенное. Аммиан Марцеллин сообщает что в результате вооруженных действий приведших к падению Ассирии, на ассирийских и других завоеванных землях была создана страна Атропатена. Сирийская Хроника Кархи де бет Селох подтверждая Аммиана Марцеллина, сообщает, что страна «Адорбайган» бывла создана в ртезультате разпушения Ассирии. Важно отметить, что имеются верификации относительно того, кто руоводил разрушением Ассирии. Кархи де бет Селох отмечает, что Ассирия была разрушена под руководством «Арбак, царь Мадай». Античные авторы Ктесий Книдский (4в.до н.э.) и доведший его сообщение до нас Диодор Сицилийский (1в.до н.э.) также сообщают, что руководил разрушением Ассирии некто по имени Арбак. В Ново-Ваилонской клинописной табличке №21091, также сообщается, что падение Ассирии возглавлял царь по имени Арпаг. Полибий сообщает, что Атропатена существовала задолго до Александра еще во времена Ахеменидской империи. Квинт Курций Руф, подтверждая Полибия сообщает, что Александр завоевав Ахеменидскую империю посетил одну из ее провинций называемой Сатрапена (Многочисленные издатели книги Курция Руфа утверждают, что под этим названием имеется ввиду Атропатена. Так называли Атропатену Плутарх и Полибий). Эта информация Квинт Курций Руфа подтвержается (верифицируется) эпическими сказаниями «The Alexandreis» (XII в.) и «Искендер-наме» Низами Гянджеви. Что касается сообщения Страбона, в ней говорится не о создании нового государства, а всего лишь о возрождении независимости государства и его названия.

Таким образом, мы имеем два источника, трактуемые исследователями как сообщения о происхождении страны Атропатена. Один из них, Страбон который не имеет сторонников в первоистониках, а другой Аммиан Марцеллин, который имеет многочисленные факты верификации. Один из них Страбон, который однозначно не сообщает о возникновении Атропатены, как новой страны, а другой Аммиан Марцеллин, который однозначно сообщает об исторических обстоятельствах происхождения нового государства -Атропатены. Страбон относит создание государства Атропатена к периоду падения империи Александра в 4в.до н.э. или конкретно к 321г.до н.э., а Аммиан Марцеллин образование Атропатены относит к падению Ассирии в 7 в. до н.э. или конкретно к 612г.до н.э. Как видим разрыв в возрасте страны Атропатена получется приблизительно 290 лет. Эта дата важна в первую очередь для установления научной истины.

При этом, парадокс в том, что превалирующее большинство ученых исследуя происхждение Атрпатены, берут за основу сообщение Страбона, при этом, вовсе не упоминая Аммиана Марцеллина. Насколько мне известно, в существующих исследованиях даже отсутствует попытка системного сопоставления этих двух сообщений с учётом их различной хронологической, содержательной и жанровой природы. Именно этот вопрос — с одной строны корректность использования Страбона как источника о происхождении Атропатены и с другой недооценка свидетельства Аммиана Марцеллина — составляет сегодня основную проблему исследования традиции Азербайджанской государственности. Рассчитываю на дискуссию.

Об авторе: Гасан Азиз оглу Гасанов - азербайджанский государственный деятель, дипломат, доктор исторических наук.