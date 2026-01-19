Молдова возвращается на конкурс «Евровидение» с песней «Viva, Moldova!» - ВИДЕО

В Молдове состоялся национальный отбор на международный конкурс «Евровидении 2026» - Selecția Națională 2026, победителем которого стал Satoshi с песней «Viva, Moldova!».

Именно он представит страну на 70-м конкурсе «Евровидение», который пройдёт в Вене, в период с 12 по 16 мая – отметим, что в национальном отборе Молдовы участвовали 16 композиций, победитель определялся по итогам голосования зрителей, национального жюри и международной экспертной комиссии, в которую также входила азербайджанская звезда конкурса «Евровидение» Efendi (Самира Эфенди).

Подчеркнем, что Молдова возвращается на конкурс «Евровидение» после годового перерыва - в 2025 году страна не участвовала в конкурсе.

Читайте по теме:

Ирландия бойкотирует «Евровидение‑2026» из-за участия Израиля

Еще одна страна отказалась от участия в конкурсе «Евровидение 2026»

EBU официально подтвердил участие Израиля в «Евровидении 2026», несмотря на бойкоты, и утвердил новые конкурсные правила - ПОДРОБНОСТИ

Испания отказывается от участия в «Евровидении-2026»