Украина пригласит Россию на второй «саммит мира»

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью японскому агентству Kyodo News заявил, что пригласит Россию на второй «саммит мира» по Украине. Видеозапись его интервью опубликована на YouTube-канале офиса украинского лидера.

«Мы не отказываемся от своей позиции. Как все лидеры хотели, чтобы на втором саммите была Россия. Мы их пригласим», — сказал он.

Первый «саммит мира» по вопросу урегулирования конфликта в Украине прошел на швейцарском курорте Бюргеншток 15–16 июня. В нем приняли участие представители 91 государства и восьми организаций. От российской стороны никого не позвали.

28 ноября глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что украинская сторона готова организовать новый саммит по «формуле мира» Зеленского в ближайшие месяцы.

Источник: Газета.ру