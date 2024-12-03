Зеленский предложил России пойти «на три буквы», в Москве заявили, что он, вероятно, «имел в виду ФРГ»

Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал канцлера Германии Олафа Шольца за телефонный разговор с Владимиром Путиным, призвав других западных лидеров не звонить российскому президенту.

По сообщениям СМИ, на совместной пресс-конференции с Шольцем по итогам его визита в Киев Зеленский, отвечая на вопрос, на что должна пойти Россия для урегулирования украинского конфликта, сказал: «Желательно на три буквы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя слова Зеленского, заявил, что не слышал их, и что в России сейчас "более конструктивная повестка дня".

Официальный представитель МИД России Мария Захарова предположила, что Зеленский был в состоянии наркотического опьянения, а под "тремя буквами", вероятно, имел в виду ФРГ.

Также российский дипломат назвала политика "дешевкой, которая обошлась украинцам слишком дорого".